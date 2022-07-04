آخر الأخبار
04 تموز 2022 - 06:33
04/07/2022 06:33:09
بو حبيب: نجدد دعمنا مساعي الوسيط الأميركي للتوصل الى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية وعلى جميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية
بو حبيب: نجدد دعمنا مساعي الوسيط الأميركي للتوصل الى حل يحفظ كامل الحقوق اللبنانية وعلى جميع الاطراف التحلي بروح المسؤولية الوطنية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مساعي,دعمنا,نجدد,حبيب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً