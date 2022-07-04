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04 تموز 2022 - 08:03
04/07/2022 08:03:33
المكتب الإعلامي لوزير المالية: تم اليوم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان
المكتب الإعلامي لوزير المالية: تم اليوم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان
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LBCI News Lebanon
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