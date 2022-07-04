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04 تموز 2022 - 08:03
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المكتب الإعلامي لوزير المالية: تم اليوم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان

المكتب الإعلامي لوزير المالية: تم اليوم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان Lebanon, news ,lbci ,أخبار المالية,لوزير,الإعلامي,المكتب,
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المكتب الإعلامي لوزير المالية: تم اليوم تحويل الرواتب لموظفي القطاع العام والمتقاعدين والمساعدة الاجتماعية عن شهري آذار ونيسان
Lebanon News
 
 
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