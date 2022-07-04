آخر الأخبار
04 تموز 2022 - 09:56
04/07/2022 09:56:07
الخارجية الأميركية: الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لا تتيح استخلاص نتيجة نهائية
الخارجية الأميركية: الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة لا تتيح استخلاص نتيجة نهائية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار قتلت,التي,الرصاصة,الأميركية,الخارجية,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً