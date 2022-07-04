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04 تموز 2022 - 10:09
04/07/2022 10:09:36
الخارجية الأميركية: أبو عاقلة قُتلت على الأرجح من موقع إسرائيلي لكن "ما من سبب" يؤكد أنه إطلاق نار متعمد
الخارجية الأميركية: أبو عاقلة قُتلت على الأرجح من موقع إسرائيلي لكن "ما من سبب" يؤكد أنه إطلاق نار متعمد
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LBCI News Lebanon
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