آخر الأخبار
04 تموز 2022 - 10:09
Back

الخارجية الأميركية: أبو عاقلة قُتلت على الأرجح من موقع إسرائيلي لكن "ما من سبب" يؤكد أنه إطلاق نار متعمد

الخارجية الأميركية: أبو عاقلة قُتلت على الأرجح من موقع إسرائيلي لكن "ما من سبب" يؤكد أنه إطلاق نار متعمد Lebanon, news ,lbci ,أخبار قُتلت,عاقلة,الأميركية,الخارجية,
episodes
الخارجية الأميركية: أبو عاقلة قُتلت على الأرجح من موقع إسرائيلي لكن &quot;ما من سبب&quot; يؤكد أنه إطلاق نار متعمد
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً