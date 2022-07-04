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04 تموز 2022 - 10:40
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الوكالة الوطنية: قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية

الوكالة الوطنية: قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية Lebanon, news ,lbci ,أخبار السير,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: قطع السير في فردان احتجاجا على ارتفاع اسعار الاتصالات وتردي الاوضاع المعيشية
Lebanon News
 
 
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