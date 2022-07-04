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04 تموز 2022 - 14:02
04/07/2022 14:02:02
انطلاق مباراة لبنان امام السعودية ضمن النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواكبة كثيفة من الجمهور اللبناني
انطلاق مباراة لبنان امام السعودية ضمن النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بمواكبة كثيفة من الجمهور اللبناني
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LBCI News Lebanon
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