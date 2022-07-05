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05 تموز 2022 - 07:42
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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن أنه التقى عبد الفتاح البرهان ويؤكد إلتزام الطرفين "الحوار"

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن أنه التقى عبد الفتاح البرهان ويؤكد إلتزام الطرفين "الحوار" Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعلن,الإثيوبي,الوزراء,رئيس,
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رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن أنه التقى عبد الفتاح البرهان ويؤكد إلتزام الطرفين &quot;الحوار&quot;
Lebanon News
 
 
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