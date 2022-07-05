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05 تموز 2022 - 10:13
05/07/2022 10:13:24
أ.ف.ب.: ماكرون يأسف لـ"رفض" إيران إبرام اتفاق نووي ويسعى لمواصلة جهود إقناع طهران بالتصرف بـ"عقلانية"
أ.ف.ب.: ماكرون يأسف لـ"رفض" إيران إبرام اتفاق نووي ويسعى لمواصلة جهود إقناع طهران بالتصرف بـ"عقلانية"
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LBCI News Lebanon
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