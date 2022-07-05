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05 تموز 2022 - 10:13
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أ.ف.ب.: ماكرون يأسف لـ"رفض" إيران إبرام اتفاق نووي ويسعى لمواصلة جهود إقناع طهران بالتصرف بـ"عقلانية"

أ.ف.ب.: ماكرون يأسف لـ"رفض" إيران إبرام اتفاق نووي ويسعى لمواصلة جهود إقناع طهران بالتصرف بـ"عقلانية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار ماكرون,
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أ.ف.ب.: ماكرون يأسف لـ&quot;رفض&quot; إيران إبرام اتفاق نووي ويسعى لمواصلة جهود إقناع طهران بالتصرف بـ&quot;عقلانية&quot;
Lebanon News
 
 
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