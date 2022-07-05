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05 تموز 2022 - 14:42
05/07/2022 14:42:00
نصار لـ"حوار المرحلة": أي تراشق بين ميقاتي وأي طرف سياسي في البلد أمر غير صحي وبإمكان ميقاتي وعون التفاهم لتشكيل حكومة فاعلة وبأسرع وقت
نصار لـ"حوار المرحلة": أي تراشق بين ميقاتي وأي طرف سياسي في البلد أمر غير صحي وبإمكان ميقاتي وعون التفاهم لتشكيل حكومة فاعلة وبأسرع وقت
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LBCI News Lebanon
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