آخر الأخبار
05 تموز 2022 - 14:42
Back

نصار لـ"حوار المرحلة": أي تراشق بين ميقاتي وأي طرف سياسي في البلد أمر غير صحي وبإمكان ميقاتي وعون التفاهم لتشكيل حكومة فاعلة وبأسرع وقت

نصار لـ"حوار المرحلة": أي تراشق بين ميقاتي وأي طرف سياسي في البلد أمر غير صحي وبإمكان ميقاتي وعون التفاهم لتشكيل حكومة فاعلة وبأسرع وقت Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرحلة,حوار,quot,نصار,
episodes
نصار لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أي تراشق بين ميقاتي وأي طرف سياسي في البلد أمر غير صحي وبإمكان ميقاتي وعون التفاهم لتشكيل حكومة فاعلة وبأسرع وقت
Lebanon News
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً