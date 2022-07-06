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06 تموز 2022 - 05:34
06/07/2022 05:34:05
بو صعب: ملف توقيع مرسوم تعيين قضاة غرف التمييز علق بسبب الميثاقية وأمام هذه المعطيات تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أناشده فما من أحد يهمه التوزيع الطائفي أو إن تغير القاضي فالمهم "انو يمشي ملف تحقيق المرفأ"
بو صعب: ملف توقيع مرسوم تعيين قضاة غرف التمييز علق بسبب الميثاقية وأمام هذه المعطيات تواصلت مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أناشده فما من أحد يهمه التوزيع الطائفي أو إن تغير القاضي فالمهم "انو يمشي ملف تحقيق المرفأ"
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LBCI News Lebanon
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