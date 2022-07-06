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06 تموز 2022 - 13:05
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فياض للـLBCI: نتائج زيارتي للعراق ايجابية ويريدون دعم لبنان ضمن استراتيجية تبادل الخدمات على ارض الواقع لخلق الثقة بين البلدين وسنحاول تأمين بعض الحقوق المادية

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فياض للـLBCI: نتائج زيارتي للعراق ايجابية ويريدون دعم لبنان ضمن استراتيجية تبادل الخدمات على ارض الواقع لخلق الثقة بين البلدين وسنحاول تأمين بعض الحقوق المادية
Lebanon News
 
 
 
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