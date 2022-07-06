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06 تموز 2022 - 13:11
06/07/2022 13:11:17
فياض للـLBCI: نتائج زيارتي الى العراق ايجابية والعراقيون يقولون إنهم يرغبون بالاستمرار بدعم لبنان وتدخلت ليحصل مشغلو محطات الكهرباء على أموالهم خصوصا ان استمرارية تشغيل المحطات اولوية استراتيجية بخطتنا للكهرباء وسنسعى ان لا يتكرر ما حصل اليوم
فياض للـLBCI: نتائج زيارتي الى العراق ايجابية والعراقيون يقولون إنهم يرغبون بالاستمرار بدعم لبنان وتدخلت ليحصل مشغلو محطات الكهرباء على أموالهم خصوصا ان استمرارية تشغيل المحطات اولوية استراتيجية بخطتنا للكهرباء وسنسعى ان لا يتكرر ما حصل اليوم
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