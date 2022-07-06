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06 تموز 2022 - 13:12
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فياض للـLBCI: موضوع الدفع لمشغلي محطات كهرباء اخذ بعض الوقت مع وزارة المالية لاعطاء الموافقة ومن ثم ان تحول للمصرف المركزي حتى اثر احراجا للمشغلين وبالتالي اصدر البيان بانه سيوقف التشغيل والأن الامور جرى حلها

فياض للـLBCI: موضوع الدفع لمشغلي محطات كهرباء اخذ بعض الوقت مع وزارة المالية لاعطاء الموافقة ومن ثم ان تحول للمصرف المركزي حتى اثر احراجا للمشغلين وبالتالي اصدر البيان بانه سيوقف التشغيل والأن الامور جرى حلها Lebanon, news ,lbci ,أخبار لمشغلي,الدفع,موضوع,للـLBCI,فياض,
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فياض للـLBCI: موضوع الدفع لمشغلي محطات كهرباء اخذ بعض الوقت مع وزارة المالية لاعطاء الموافقة ومن ثم ان تحول للمصرف المركزي حتى اثر احراجا للمشغلين وبالتالي اصدر البيان بانه سيوقف التشغيل والأن الامور جرى حلها
Lebanon News
 
 
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