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07 تموز 2022 - 06:30
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الوكالة الوطنية: ارتطام شاحنة نقل بشرفة مبنى على الطريق الرئيسية التي تربط الغازية بقناريت ما ادى الى قطع الطريق عند محلة الريجي

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الوكالة الوطنية: ارتطام شاحنة نقل بشرفة مبنى على الطريق الرئيسية التي تربط الغازية بقناريت ما ادى الى قطع الطريق عند محلة الريجي
Lebanon News
 
 
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