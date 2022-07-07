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07 تموز 2022 - 06:30
07/07/2022 06:30:26
الوكالة الوطنية: ارتطام شاحنة نقل بشرفة مبنى على الطريق الرئيسية التي تربط الغازية بقناريت ما ادى الى قطع الطريق عند محلة الريجي
الوكالة الوطنية: ارتطام شاحنة نقل بشرفة مبنى على الطريق الرئيسية التي تربط الغازية بقناريت ما ادى الى قطع الطريق عند محلة الريجي
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LBCI News Lebanon
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