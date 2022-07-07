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07 تموز 2022 - 09:24
07/07/2022 09:24:50
الرئيس عون استقبل مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي دانيال جيمس في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم واطلع على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان
الرئيس عون استقبل مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي دانيال جيمس في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم واطلع على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان
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LBCI News Lebanon
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