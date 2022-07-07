آخر الأخبار
07 تموز 2022 - 09:24
Back

الرئيس عون استقبل مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي دانيال جيمس في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم واطلع على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان

الرئيس عون استقبل مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي دانيال جيمس في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم واطلع على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار شركة,مدير,استقبل,الرئيس,
episodes
الرئيس عون استقبل مدير شركة Alvarez & Marsal المولجة بالتدقيق الجنائي دانيال جيمس في حضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان السيدة كريستيل واكيم واطلع على سير التدقيق في حسابات مصرف لبنان
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً