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07 تموز 2022 - 13:00
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مريضة في مركز بلڤو الطبي بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71337303

مريضة في مركز بلڤو الطبي بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71337303 Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطبي,بلڤو,مركز,مريضة,
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مريضة في مركز بلڤو الطبي بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71337303
Lebanon News
 
 
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