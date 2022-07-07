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07 تموز 2022 - 13:00
07/07/2022 13:00:11
مريضة في مركز بلڤو الطبي بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71337303
مريضة في مركز بلڤو الطبي بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة O-... للتبرع، الإتصال على: 71337303
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LBCI News Lebanon
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