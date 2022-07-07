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07 تموز 2022 - 13:33
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة

التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تعطل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon News
 
 
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