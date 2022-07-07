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07 تموز 2022 - 13:33
07/07/2022 13:33:53
التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: تعطل شاحنة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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