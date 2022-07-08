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08 تموز 2022 - 03:06
08/07/2022 03:06:52
بلينكن: روسيا سمعت في اجتماع مجموعة العشرين "جوقة" تطالبها بإنهاء الحرب في اوكرانيا
بلينكن: روسيا سمعت في اجتماع مجموعة العشرين "جوقة" تطالبها بإنهاء الحرب في اوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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