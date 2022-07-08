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08 تموز 2022 - 04:50
08/07/2022 04:50:07
مريضة بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى رزق في الاشرفية..للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم : ٠٣٢٠٧١٢٧
مريضة بحاجة ماسة الى وحدات دم من فئة A+ في مستشفى رزق في الاشرفية..للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم : ٠٣٢٠٧١٢٧
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LBCI News Lebanon
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