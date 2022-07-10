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10 تموز 2022 - 14:53
10/07/2022 14:53:26
هنري خوري لـ"صوت الناس": أنا لم أصر على هدم الاهراءات وتم تكليف لجنة وزراية بقرار من مجلس الوزراء ايضا ودرسنا الموضوع استنادا الى تقارير مدروسة
هنري خوري لـ"صوت الناس": أنا لم أصر على هدم الاهراءات وتم تكليف لجنة وزراية بقرار من مجلس الوزراء ايضا ودرسنا الموضوع استنادا الى تقارير مدروسة
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