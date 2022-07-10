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10 تموز 2022 - 16:03
10/07/2022 16:03:50
وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"صوت الناس": مفوضية شؤون اللاجئين اعطتنا ردا أوليا يرفض عودة النازحين الى سوريا وبالتالي لدينا اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا اذا تتوج بموافقة المفوضية يكون هناك مكسب ونحن نتحاور
وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ"صوت الناس": مفوضية شؤون اللاجئين اعطتنا ردا أوليا يرفض عودة النازحين الى سوريا وبالتالي لدينا اتفاق ثنائي بين لبنان وسوريا اذا تتوج بموافقة المفوضية يكون هناك مكسب ونحن نتحاور
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LBCI News Lebanon
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