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12 تموز 2022 - 07:38
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الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام إلى منطقة اليورو عام 2023

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الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام إلى منطقة اليورو عام 2023
Lebanon News
 
 
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