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12 تموز 2022 - 07:38
12/07/2022 07:38:15
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام إلى منطقة اليورو عام 2023
الاتحاد الأوروبي يمنح كرواتيا الموافقة النهائية على الانضمام إلى منطقة اليورو عام 2023
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LBCI News Lebanon
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