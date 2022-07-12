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12 تموز 2022 - 14:51
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أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": بعض المواقع الوزارية التي كانت حكرا على أطراف معينة أثبتت فشلها وبالتالي التغيير واجب لعله نصل الى نتائج فاعلة ومن الأمثلة وزارة الطاقة والاقتصاد

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أكرم شهيب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: بعض المواقع الوزارية التي كانت حكرا على أطراف معينة أثبتت فشلها وبالتالي التغيير واجب لعله نصل الى نتائج فاعلة ومن الأمثلة وزارة الطاقة والاقتصاد
Lebanon News
 
 
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