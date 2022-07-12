آخر الأخبار
12 تموز 2022 - 14:51
12/07/2022 14:51:44
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": بعض المواقع الوزارية التي كانت حكرا على أطراف معينة أثبتت فشلها وبالتالي التغيير واجب لعله نصل الى نتائج فاعلة ومن الأمثلة وزارة الطاقة والاقتصاد
أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": بعض المواقع الوزارية التي كانت حكرا على أطراف معينة أثبتت فشلها وبالتالي التغيير واجب لعله نصل الى نتائج فاعلة ومن الأمثلة وزارة الطاقة والاقتصاد
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,شهيب,أكرم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً