أكرم شهيب لـ"حوار المرحلة": بعض المواقع الوزارية التي كانت حكرا على أطراف معينة أثبتت فشلها وبالتالي التغيير واجب لعله نصل الى نتائج فاعلة ومن الأمثلة وزارة الطاقة والاقتصاد