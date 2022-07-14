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14 تموز 2022 - 05:50
14/07/2022 05:50:17
التحكم المروري: تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه خلدة تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
التحكم المروري: تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه خلدة تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
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LBCI News Lebanon
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