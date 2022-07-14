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14 تموز 2022 - 05:50
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التحكم المروري: تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه خلدة تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا

التحكم المروري: تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه خلدة تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا Lebanon, news ,lbci ,أخبار داخل,سيارة,تعطل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تعطل سيارة داخل نفق المطار باتجاه خلدة تسبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا
Lebanon News
 
 
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