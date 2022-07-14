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14 تموز 2022 - 06:06
14/07/2022 06:06:49
كنعان بعد لجنة المال: الناس غير قادرة على دفع رسوم اضافية في ضوء الاوضاع الاجتماعية الراهنة والمطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة أو رسم
كنعان بعد لجنة المال: الناس غير قادرة على دفع رسوم اضافية في ضوء الاوضاع الاجتماعية الراهنة والمطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة أو رسم
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LBCI News Lebanon
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