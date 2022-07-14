كنعان بعد لجنة المال: الناس غير قادرة على دفع رسوم اضافية في ضوء الاوضاع الاجتماعية الراهنة والمطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة أو رسم