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14 تموز 2022 - 06:06
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كنعان بعد لجنة المال: الناس غير قادرة على دفع رسوم اضافية في ضوء الاوضاع الاجتماعية الراهنة والمطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة أو رسم

كنعان بعد لجنة المال: الناس غير قادرة على دفع رسوم اضافية في ضوء الاوضاع الاجتماعية الراهنة والمطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة أو رسم Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,المال,لجنة,كنعان,
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كنعان بعد لجنة المال: الناس غير قادرة على دفع رسوم اضافية في ضوء الاوضاع الاجتماعية الراهنة والمطلوب من الحكومة خطة للنهوض الاقتصادي قبل اي ضريبة أو رسم
Lebanon News
 
 
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