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14 تموز 2022 - 08:46
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الرئيس عون استقبل مستشار النمسا كارل نيهامر: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية ونرحب بأي دور للنمسا في النهوض الاقتصادي

الرئيس عون استقبل مستشار النمسا كارل نيهامر: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية ونرحب بأي دور للنمسا في النهوض الاقتصادي Lebanon, news ,lbci ,أخبار النمسا,مستشار,استقبل,الرئيس,
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الرئيس عون استقبل مستشار النمسا كارل نيهامر: نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية ونرحب بأي دور للنمسا في النهوض الاقتصادي
Lebanon News
 
 
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