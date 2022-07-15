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15 تموز 2022 - 04:11
15/07/2022 04:11:18
ريفي: نطالب تسليم الدولة أي سلاح غير شرعي لبناني أو غير لبناني ونناضل لاعادة قرارات السلم والحرب إلى الدولة اللبنانية وندعم دور الاجهزة الامنية
ريفي: نطالب تسليم الدولة أي سلاح غير شرعي لبناني أو غير لبناني ونناضل لاعادة قرارات السلم والحرب إلى الدولة اللبنانية وندعم دور الاجهزة الامنية
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LBCI News Lebanon
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