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18 أيلول 2022 - 15:03
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بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": اقرار الموازنة يجب أن يرتبط بخطة تعاف شاملة وبقوانين إصلاحية هي سهلة وبسيطة

بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": اقرار الموازنة يجب أن يرتبط بخطة تعاف شاملة وبقوانين إصلاحية هي سهلة وبسيطة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,يعقوبيان,بولا,
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بولا يعقوبيان لـ&quot;صوت الناس&quot;: اقرار الموازنة يجب أن يرتبط بخطة تعاف شاملة وبقوانين إصلاحية هي سهلة وبسيطة
Lebanon News
 
 
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