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18 أيلول 2022 - 15:03
18/09/2022 15:03:53
بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": اقرار الموازنة يجب أن يرتبط بخطة تعاف شاملة وبقوانين إصلاحية هي سهلة وبسيطة
بولا يعقوبيان لـ"صوت الناس": اقرار الموازنة يجب أن يرتبط بخطة تعاف شاملة وبقوانين إصلاحية هي سهلة وبسيطة
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