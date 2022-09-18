يعقوبيان لـ"صوت الناس": غدا في الثالثة لدينا اجتماع لمناقشة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ونريد أن تصل مبادرتنا الى خواتيم سعيدة ونعطيها كلّ فرصها ونريد مرشحا يمكن أن نؤمن له نصابا والأرقام استبعدت أسماء كسليمان فرنجية وباسيل وجعجع