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18 أيلول 2022 - 15:12
18/09/2022 15:12:22
يعقوبيان لـ"صوت الناس": غدا في الثالثة لدينا اجتماع لمناقشة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ونريد أن تصل مبادرتنا الى خواتيم سعيدة ونعطيها كلّ فرصها ونريد مرشحا يمكن أن نؤمن له نصابا والأرقام استبعدت أسماء كسليمان فرنجية وباسيل وجعجع
يعقوبيان لـ"صوت الناس": غدا في الثالثة لدينا اجتماع لمناقشة أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية ونريد أن تصل مبادرتنا الى خواتيم سعيدة ونعطيها كلّ فرصها ونريد مرشحا يمكن أن نؤمن له نصابا والأرقام استبعدت أسماء كسليمان فرنجية وباسيل وجعجع
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