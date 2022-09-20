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20 أيلول 2022 - 08:17
20/09/2022 08:17:54
أ.ف.ب: كييف تتعهّد "القضاء" على "التهديد" الروسي بعد الإعلان عن استفتاءات في منطقة دونباس
أ.ف.ب: كييف تتعهّد "القضاء" على "التهديد" الروسي بعد الإعلان عن استفتاءات في منطقة دونباس
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LBCI News Lebanon
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