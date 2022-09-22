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22 أيلول 2022 - 02:11
22/09/2022 02:11:15
ميقاتي: حكومتنا نجحت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها وأبرزها إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد
ميقاتي: حكومتنا نجحت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها وأبرزها إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد
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LBCI News Lebanon
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