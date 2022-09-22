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22 أيلول 2022 - 02:11
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ميقاتي: حكومتنا نجحت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها وأبرزها إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد

ميقاتي: حكومتنا نجحت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها وأبرزها إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد Lebanon, news ,lbci ,أخبار تحقيق,نجحت,حكومتنا,ميقاتي,
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ميقاتي: حكومتنا نجحت في تحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها وأبرزها إجراء الإنتخابات البرلمانية في موعدها رغم الظروف الصعبة التي يعيشها البلد
Lebanon News
 
 
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