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24 أيلول 2022 - 07:47
24/09/2022 07:47:37
كتاني للـ LBCI: التنسيق يحصل مع الهلال الاحمر السوري ووزارة الصحة اللبنانية والأمن العام اللبناني والهيئة العليا للاغاثة وقد نقلنا أمس 9 ضحايا بينهم فلسطينييَين و7 لبنانيين والعمليات تأخذ وقتًا لأن لا أوراق ثبوتية للضحايا في مستشفى الباسل
كتاني للـ LBCI: التنسيق يحصل مع الهلال الاحمر السوري ووزارة الصحة اللبنانية والأمن العام اللبناني والهيئة العليا للاغاثة وقد نقلنا أمس 9 ضحايا بينهم فلسطينييَين و7 لبنانيين والعمليات تأخذ وقتًا لأن لا أوراق ثبوتية للضحايا في مستشفى الباسل
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