كتاني للـ LBCI: التنسيق يحصل مع الهلال الاحمر السوري ووزارة الصحة اللبنانية والأمن العام اللبناني والهيئة العليا للاغاثة وقد نقلنا أمس 9 ضحايا بينهم فلسطينييَين و7 لبنانيين والعمليات تأخذ وقتًا لأن لا أوراق ثبوتية للضحايا في مستشفى الباسل