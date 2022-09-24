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24 أيلول 2022 - 09:03
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دريان قبيل لقائه النواب السنة في دار الفتوى: أردنا جمع الشمل على أهداف وطنية سامية فوطننا في خطر ودولتنا في خطر ومواطنونا في أقصى درجات البؤس

دريان قبيل لقائه النواب السنة في دار الفتوى: أردنا جمع الشمل على أهداف وطنية سامية فوطننا في خطر ودولتنا في خطر ومواطنونا في أقصى درجات البؤس Lebanon, news ,lbci ,أخبار السنة,النواب,لقائه,قبيل,دريان,
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دريان قبيل لقائه النواب السنة في دار الفتوى: أردنا جمع الشمل على أهداف وطنية سامية فوطننا في خطر ودولتنا في خطر ومواطنونا في أقصى درجات البؤس
Lebanon News
 
 
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