آخر الأخبار
24 أيلول 2022 - 09:03
24/09/2022 09:03:44
دريان قبيل لقائه النواب السنة في دار الفتوى: أردنا جمع الشمل على أهداف وطنية سامية فوطننا في خطر ودولتنا في خطر ومواطنونا في أقصى درجات البؤس
دريان قبيل لقائه النواب السنة في دار الفتوى: أردنا جمع الشمل على أهداف وطنية سامية فوطننا في خطر ودولتنا في خطر ومواطنونا في أقصى درجات البؤس
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السنة,النواب,لقائه,قبيل,دريان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً