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24 أيلول 2022 - 09:05
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دريان: نجتمع لهدف أبعد ما يكون عن الضيق الطائفي والمصلحي فقد أردت جمع الشمل لأهداف وطنية سامية

دريان: نجتمع لهدف أبعد ما يكون عن الضيق الطائفي والمصلحي فقد أردت جمع الشمل لأهداف وطنية سامية Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبعد,لهدف,نجتمع,دريان,
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دريان: نجتمع لهدف أبعد ما يكون عن الضيق الطائفي والمصلحي فقد أردت جمع الشمل لأهداف وطنية سامية
Lebanon News
 
 
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