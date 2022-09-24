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24 أيلول 2022 - 09:06
24/09/2022 09:06:23
دريان: أردت ان نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً في تحقيق ما يصبو إليه الناس جميعا من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمعالجة الأزمات التي يعانيها المواطنون على المستويات كافة
دريان: أردت ان نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً في تحقيق ما يصبو إليه الناس جميعا من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمعالجة الأزمات التي يعانيها المواطنون على المستويات كافة
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LBCI News Lebanon
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