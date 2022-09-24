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24 أيلول 2022 - 09:06
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دريان: أردت ان نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً في تحقيق ما يصبو إليه الناس جميعا من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمعالجة الأزمات التي يعانيها المواطنون على المستويات كافة

دريان: أردت ان نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً في تحقيق ما يصبو إليه الناس جميعا من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمعالجة الأزمات التي يعانيها المواطنون على المستويات كافة Lebanon, news ,lbci ,أخبار يداً,نكون,أردت,دريان,
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دريان: أردت ان نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً في تحقيق ما يصبو إليه الناس جميعا من تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية لمعالجة الأزمات التي يعانيها المواطنون على المستويات كافة
Lebanon News
 
 
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