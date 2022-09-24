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24 أيلول 2022 - 09:12
24/09/2022 09:12:19
دريان: ندعو الى عدم المس بصلاحيات رئيس الحكومة والعمل على مساعدة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وهذه مسؤولية الجميع
دريان: ندعو الى عدم المس بصلاحيات رئيس الحكومة والعمل على مساعدة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة وهذه مسؤولية الجميع
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LBCI News Lebanon
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