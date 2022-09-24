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24 أيلول 2022 - 11:04
24/09/2022 11:04:55
وضاح الصادق للـLBCI: التغيير يبدأ من داخل المؤسسات وبالتالي حضرت لقاء دار الفتوى وتمنيت على المفتي دريان المساهمة في ايقاف حملات الترهيب الممارس بحق نواب التغيير وأكدت ضرورة تفعيل الدولة المدنية كما فتح أبواب دار الفتوى للبنانيين
وضاح الصادق للـLBCI: التغيير يبدأ من داخل المؤسسات وبالتالي حضرت لقاء دار الفتوى وتمنيت على المفتي دريان المساهمة في ايقاف حملات الترهيب الممارس بحق نواب التغيير وأكدت ضرورة تفعيل الدولة المدنية كما فتح أبواب دار الفتوى للبنانيين
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