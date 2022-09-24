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24 أيلول 2022 - 11:22
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قوى الامن: توقيف 16 شخصاً حتّى الآن من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه والعمل مستمر لتوقيف الثلاثة الباقين

قوى الامن: توقيف 16 شخصاً حتّى الآن من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه والعمل مستمر لتوقيف الثلاثة الباقين Lebanon, news ,lbci ,أخبار شخصاً,توقيف,الامن,
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قوى الامن: توقيف 16 شخصاً حتّى الآن من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه والعمل مستمر لتوقيف الثلاثة الباقين
Lebanon News
 
 
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