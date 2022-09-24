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24 أيلول 2022 - 17:13
24/09/2022 17:13:59
وزير الخارجية السعودي: ندعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات لبناء الثقة
وزير الخارجية السعودي: ندعو إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ خطوات لبناء الثقة
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LBCI News Lebanon
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