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25 أيلول 2022 - 03:54
25/09/2022 03:54:29
الجيش: بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ أوقِف السوري (ع.أ.) عند حاجز الجيش في شدرا- عكار وهو من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه
الجيش: بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ أوقِف السوري (ع.أ.) عند حاجز الجيش في شدرا- عكار وهو من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه
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LBCI News Lebanon
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