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25 أيلول 2022 - 03:54
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الجيش: بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ أوقِف السوري (ع.أ.) عند حاجز الجيش في شدرا- عكار وهو من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه

الجيش: بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ أوقِف السوري (ع.أ.) عند حاجز الجيش في شدرا- عكار وهو من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه Lebanon, news ,lbci ,أخبار ٢٠٢٢,بتاريخ,الجيش,
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الجيش: بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٥ أوقِف السوري (ع.أ.) عند حاجز الجيش في شدرا- عكار وهو من الفارّين من نظارة فصيلة جونيه
Lebanon News
 
 
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