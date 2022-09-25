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25 أيلول 2022 - 09:06
25/09/2022 09:06:41
التحكم المروري: قتيلان نتيجة تصادم بين مركبتين واصطدام إحداها بعمود إنارة على طريق عام التليل - القبيات
التحكم المروري: قتيلان نتيجة تصادم بين مركبتين واصطدام إحداها بعمود إنارة على طريق عام التليل - القبيات
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LBCI News Lebanon
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