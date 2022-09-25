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25 أيلول 2022 - 14:41
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آلان عون لـ"صوت الناس": نعوّل على موازنة 2023 ونأمل ان تكون اوّل خطوة تعمل عليها الحكومة حتّى تقرّ في وقتها

آلان عون لـ"صوت الناس": نعوّل على موازنة 2023 ونأمل ان تكون اوّل خطوة تعمل عليها الحكومة حتّى تقرّ في وقتها Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,آلان,
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آلان عون لـ&quot;صوت الناس&quot;: نعوّل على موازنة 2023 ونأمل ان تكون اوّل خطوة تعمل عليها الحكومة حتّى تقرّ في وقتها
Lebanon News
 
 
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