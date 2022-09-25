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25 أيلول 2022 - 14:41
25/09/2022 14:41:27
آلان عون لـ"صوت الناس": نعوّل على موازنة 2023 ونأمل ان تكون اوّل خطوة تعمل عليها الحكومة حتّى تقرّ في وقتها
آلان عون لـ"صوت الناس": نعوّل على موازنة 2023 ونأمل ان تكون اوّل خطوة تعمل عليها الحكومة حتّى تقرّ في وقتها
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LBCI News Lebanon
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