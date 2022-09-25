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25 أيلول 2022 - 14:47
25/09/2022 14:47:48
وضاح صادق لـ"صوت الناس": الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين بداية من قطع الحساب ومشكلتنا معها ان الاخطاء تجرّ من العام 1993
وضاح صادق لـ"صوت الناس": الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين بداية من قطع الحساب ومشكلتنا معها ان الاخطاء تجرّ من العام 1993
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