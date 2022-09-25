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25 أيلول 2022 - 14:47
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وضاح صادق لـ"صوت الناس": الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين بداية من قطع الحساب ومشكلتنا معها ان الاخطاء تجرّ من العام 1993

وضاح صادق لـ"صوت الناس": الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين بداية من قطع الحساب ومشكلتنا معها ان الاخطاء تجرّ من العام 1993 Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,صادق,وضاح,
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وضاح صادق لـ&quot;صوت الناس&quot;: الموازنة المطروحة مخالفة للقوانين بداية من قطع الحساب ومشكلتنا معها ان الاخطاء تجرّ من العام 1993
Lebanon News
 
 
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