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25 أيلول 2022 - 14:53
25/09/2022 14:53:47
وضاح صادق لـ"صوت الناس": هناك أمر واقع يتم تصويره في المجلس اما اقرار الموازنة كما هي او الذهاب الى الانهيار
وضاح صادق لـ"صوت الناس": هناك أمر واقع يتم تصويره في المجلس اما اقرار الموازنة كما هي او الذهاب الى الانهيار
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