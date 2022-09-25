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25 أيلول 2022 - 14:53
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وضاح صادق لـ"صوت الناس": هناك أمر واقع يتم تصويره في المجلس اما اقرار الموازنة كما هي او الذهاب الى الانهيار

وضاح صادق لـ"صوت الناس": هناك أمر واقع يتم تصويره في المجلس اما اقرار الموازنة كما هي او الذهاب الى الانهيار Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,صادق,وضاح,
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وضاح صادق لـ&quot;صوت الناس&quot;: هناك أمر واقع يتم تصويره في المجلس اما اقرار الموازنة كما هي او الذهاب الى الانهيار
Lebanon News
 
 
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