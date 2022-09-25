آخر الأخبار
25 أيلول 2022 - 14:57
25/09/2022 14:57:27
آلان عون لـ"صوت الناس": الموازنة ستقرّ غدا بالمبدأ وتشكيل الحكومة على ما يبدو من المفترض ان يحصل هذا الاسبوع وواضح انه بات قريبا ان يدعو بري الى جلسة انتخاب رئيس
آلان عون لـ"صوت الناس": الموازنة ستقرّ غدا بالمبدأ وتشكيل الحكومة على ما يبدو من المفترض ان يحصل هذا الاسبوع وواضح انه بات قريبا ان يدعو بري الى جلسة انتخاب رئيس
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,آلان,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً