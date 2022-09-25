آلان عون لـ"صوت الناس": الموازنة ستقرّ غدا بالمبدأ وتشكيل الحكومة على ما يبدو من المفترض ان يحصل هذا الاسبوع وواضح انه بات قريبا ان يدعو بري الى جلسة انتخاب رئيس