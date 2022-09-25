آخر الأخبار
25 أيلول 2022 - 15:04
Back

وضاح صادق لـ"صوت الناس": قلت للمفتي اي مركز فيه شخص فاسد أو اساء للبلد لا يجب لأي مرجعية دينية أن تدعمه وقصدت الجميع أي كل من أوصل البلاد الى ما وصلت اليه

وضاح صادق لـ"صوت الناس": قلت للمفتي اي مركز فيه شخص فاسد أو اساء للبلد لا يجب لأي مرجعية دينية أن تدعمه وقصدت الجميع أي كل من أوصل البلاد الى ما وصلت اليه Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,صادق,وضاح,
episodes
وضاح صادق لـ&quot;صوت الناس&quot;: قلت للمفتي اي مركز فيه شخص فاسد أو اساء للبلد لا يجب لأي مرجعية دينية أن تدعمه وقصدت الجميع أي كل من أوصل البلاد الى ما وصلت اليه
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً