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25 أيلول 2022 - 15:04
25/09/2022 15:04:35
وضاح صادق لـ"صوت الناس": قلت للمفتي اي مركز فيه شخص فاسد أو اساء للبلد لا يجب لأي مرجعية دينية أن تدعمه وقصدت الجميع أي كل من أوصل البلاد الى ما وصلت اليه
وضاح صادق لـ"صوت الناس": قلت للمفتي اي مركز فيه شخص فاسد أو اساء للبلد لا يجب لأي مرجعية دينية أن تدعمه وقصدت الجميع أي كل من أوصل البلاد الى ما وصلت اليه
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