وضاح صادق لـ"صوت الناس": قلت للمفتي اي مركز فيه شخص فاسد أو اساء للبلد لا يجب لأي مرجعية دينية أن تدعمه وقصدت الجميع أي كل من أوصل البلاد الى ما وصلت اليه