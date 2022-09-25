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25 أيلول 2022 - 15:14
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الان عون لـ"صوت الناس": مايسترو التأليف هو رئيس الحكومة ولكن بالشراكة مع رئيس الجمهورية وليس بمعزل عن الكتل النيابية التي لها رأي ايضا

الان عون لـ"صوت الناس": مايسترو التأليف هو رئيس الحكومة ولكن بالشراكة مع رئيس الجمهورية وليس بمعزل عن الكتل النيابية التي لها رأي ايضا Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الان,
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الان عون لـ&quot;صوت الناس&quot;: مايسترو التأليف هو رئيس الحكومة ولكن بالشراكة مع رئيس الجمهورية وليس بمعزل عن الكتل النيابية التي لها رأي ايضا
Lebanon News
 
 
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