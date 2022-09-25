آخر الأخبار
25 أيلول 2022 - 15:16
25/09/2022 15:16:04
وضاح صادق لـ"صوت الناس": كان هناك موقف يرفض الذهاب الى دار الفتوى وينادي بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء
وضاح صادق لـ"صوت الناس": كان هناك موقف يرفض الذهاب الى دار الفتوى وينادي بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,صادق,وضاح,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً