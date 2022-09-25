وضاح صادق لـ"صوت الناس": كان هناك موقف يرفض الذهاب الى دار الفتوى وينادي بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء