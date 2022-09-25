آخر الأخبار
25 أيلول 2022 - 15:16
Back

وضاح صادق لـ"صوت الناس": كان هناك موقف يرفض الذهاب الى دار الفتوى وينادي بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء

وضاح صادق لـ"صوت الناس": كان هناك موقف يرفض الذهاب الى دار الفتوى وينادي بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,صادق,وضاح,
episodes
وضاح صادق لـ&quot;صوت الناس&quot;: كان هناك موقف يرفض الذهاب الى دار الفتوى وينادي بفصل الدين عن الدولة وهناك موقف يحترم دار الفتوى والمفتي وانا ذهبت باسمي الشخصي وتحدثت الى المفتي وطلبت منه الطلب بوقف حملات التكفير تجاه النواب الذين لم يحضروا اللقاء
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً