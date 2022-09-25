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25 أيلول 2022 - 15:16
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وضاح صادق لـ"صوت الناس": المفتي وضع نقاطا 4 أساسية هي الحكومة والرئاسة والأمور الحياتية والطابع العروبي وهناك خلافات بين المجتمعين حول النقطتين الاولتين وانا تحدثت حول تنفيذ اتفاق الطائف

وضاح صادق لـ"صوت الناس": المفتي وضع نقاطا 4 أساسية هي الحكومة والرئاسة والأمور الحياتية والطابع العروبي وهناك خلافات بين المجتمعين حول النقطتين الاولتين وانا تحدثت حول تنفيذ اتفاق الطائف Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,صادق,وضاح,
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وضاح صادق لـ&quot;صوت الناس&quot;: المفتي وضع نقاطا 4 أساسية هي الحكومة والرئاسة والأمور الحياتية والطابع العروبي وهناك خلافات بين المجتمعين حول النقطتين الاولتين وانا تحدثت حول تنفيذ اتفاق الطائف
Lebanon News
 
 
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