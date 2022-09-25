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25 أيلول 2022 - 15:16
25/09/2022 15:16:45
وضاح صادق لـ"صوت الناس": المفتي وضع نقاطا 4 أساسية هي الحكومة والرئاسة والأمور الحياتية والطابع العروبي وهناك خلافات بين المجتمعين حول النقطتين الاولتين وانا تحدثت حول تنفيذ اتفاق الطائف
وضاح صادق لـ"صوت الناس": المفتي وضع نقاطا 4 أساسية هي الحكومة والرئاسة والأمور الحياتية والطابع العروبي وهناك خلافات بين المجتمعين حول النقطتين الاولتين وانا تحدثت حول تنفيذ اتفاق الطائف
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