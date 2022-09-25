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25 أيلول 2022 - 15:26
25/09/2022 15:26:01
آلان عون لـ"صوت الناس": صحيح أن حزب الله جزء من محور الا أنه أيضا يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين وأنا حكما يجب أن اكون على علاقة جيّدة معه ولكن لا على حساب العلاقة مع الآخرين والعالم العربي ونحن لسنا مع أي دور للحزب خارج الحدود اللبنانية
آلان عون لـ"صوت الناس": صحيح أن حزب الله جزء من محور الا أنه أيضا يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين وأنا حكما يجب أن اكون على علاقة جيّدة معه ولكن لا على حساب العلاقة مع الآخرين والعالم العربي ونحن لسنا مع أي دور للحزب خارج الحدود اللبنانية
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